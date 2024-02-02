Скільки коштують долар, євро та злоті: курс валют на 2 лютого

UAportal розповів, що Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційні курси валют на 2 січня 2024 року. Офіційний курс гривні є таким: 1 долар США – 37,60 грн, 1 євро – 40,66 грн, 1 польський злотий – 9,37 грн.

Середній курс продажу долара США становить 38,15 грн, а купівлі – 38,05 грн. Євро пропонують по 41,40 грн, а продають по 41,60 грн. Що стосується польського злотого, то його пропонують за 9,45 грн, а продають за 9,57 грн.

Розгляньмо курси обміну валют, які пропонують різні банки в Україні:

Долар США

ПриватБанк: 37,50 грн – 38,10 грн

Ощадбанк: 37,60 грн – 38,10 грн

ПУМБ: 37,60 грн – 38,10 грн

Укрсиббанк: 37,50 грн – 38,15 грн

Укрексімбанк: 37,45 грн – 38,15 грн

Євро

ПриватБанк: 40,70 грн – 41,70 грн

Ощадбанк: 40,65 грн – 41,55 грн

ПУМБ: 41,10 грн – 41,70 грн

Укрсиббанк: 40,60 грн – 41,60 грн

Укрексімбанк: 40,90 грн – 41,70 грн

Злоті

ПриватБанк: 9,32 грн – 9,70 грн

Ощадбанк: 9,00 грн – 9,60 грн

ПУМБ: 9,20 грн – 9,70 грн

Укрексімбанк: 9,15 грн – 9,50 грн

Курс актуальний станом на 9:00, 2 лютого

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