Скільки коштують долар, євро та злоті: Курс валют на 19 лютого

UAportal розповів, Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на 19 лютого 2024 року. Офіційний курс гривні є наступним: 1 долар США – 37,97 грн, 1 євро – 40,89 грн, 1 польські злоті – 9,42 грн.

Середні курси продажу та купівлі долара США в обмінних пунктах становлять 38,35 грн та 38,25 грн відповідно. Євро пропонують по 41,41 грн, а продають по 41,65 грн. Злоті купують за 9,47 грн, а продають за 9,60 грн.

Розгляньмо курси обміну валют, які пропонують різні банки в Україні:

Долар США

ПриватБанк: 37,80 – 38,40 грн.

Ощадбанк: 37,80 – 38,45 грн.

ПУМБ: 37,90 – 38,35 грн.

Укрсиббанк: 37,80 – 38,40 грн.

Райффайзен Банк: 37,60 – 38,35 грн.

Євро

ПриватБанк: 40,60 – 41,60 грн.

Ощадбанк: 40,60 – 41,60 грн.

ПУМБ: 40,80 – 41,40 грн.

Укрсиббанк: 40,55 – 41,55 грн.

Райффайзен Банк: 40,10 – 41,55 грн.

Злоті

ПриватБанк: 9,33 – 9,73 грн.

Ощадбанк: 9,15 – 9,65 грн.

ПУМБ: 9,30 – 9,70 грн.

Курс актуальний станом на 9:00, 19 лютого