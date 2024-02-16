Скільки коштують долар, євро та злоті: Курс валют на 16 лютого

Національний банк України (НБУ) на 16 лютого надав оновлені дані щодо офіційного курсу валют. UAportal розповів, що офіційний курс гривні такий: 1 долар США – 37,94 грн, 1 євро – 40,77 грн, 1 польські злоті – 9,38 грн.

Обмінні пункти в Україні мають такі курси валют: Середній курс продажу долара США становить 38,14 грн, курс купівлі – 38,00 грн. Євро пропонують за 41,10 грн, а продають за 41,35 грн. Злоті купують за 9,45 грн, а продають за 9,55 грн.

Розгляньмо курси обміну валют, які пропонують різні банки в Україні:

Долар США

ПриватБанк: 37,60 – 38,20 грн.

Ощадбанк: 37,75 – 38,35 грн.

ПУМБ: 38,00 – 38,50 грн.

Укрсиббанк: 37,80 – 38,40 грн.

Укрексімбанк: 37,90 – 38,50 грн.

Євро

ПриватБанк: 40,40 – 41,40 грн.

Ощадбанк: 40,50 – 41,50 грн.

ПУМБ: 40,90 – 41,50 грн.

Укрсиббанк: 40,50 – 41,50 грн.

Укрексімбанк: 40,70 – 41,60 грн.

Злоті

ПриватБанк: 9,32 – 9,71 грн.

Ощадбанк: 9,10 – 9,60 грн.

ПУМБ: 9,30 – 9,70 грн.

Укрексімбанк: 9,20 – 9,60 грн.

Курс актуальний станом на 9:00, 16 лютого