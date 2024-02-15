Скільки коштують долар, євро та злоті: Курс валют на 15 лютого

UAportal розповів, Національний банк України (НБУ) опублікував офіційні курси валют на 15 лютого 2024 року. Офіційний курс гривні є наступним: 1 долар США – 38,17 грн, 1 євро – 40,86 грн, 1 польський злотий – 9,41 грн.

Обмінні пункти по всій Україні пропонують такі курси валют: Долар США продають в середньому за 38,35 грн, а купують за 37,20 грн. Євро пропонують за 41,30 грн, а продають за 41,50 грн. За польські злоті пропонують 9,50 грн та купують за 9,60 грн.

Розгляньмо курси обміну валют, які пропонують різні банки в Україні:

Долар США

ПриватБанк: 37,80 – 38,40 грн.

Ощадбанк: 37,85 – 38,45 грн.

ПУМБ: 38,00 – 38,50 грн.

Укрсиббанк: 37,90 – 38,50 грн.

Укрексімбанк: 38,00 – 38,60 грн.

Євро

ПриватБанк: 40,60 – 41,60 грн.

Ощадбанк: 40,80 – 41,70 грн.

ПУМБ: 40,90 – 41,50 грн.

Укрсиббанк: 40,60 – 41,60 грн.

Укрексімбанк: 40,90 – 41,70 грн.

Злоті

ПриватБанк: 9,34 – 9,74 грн.

Ощадбанк: 9,20 – 9,70 грн.

ПУМБ: 9,30 – 9,70 грн.

Укрексімбанк: 9,25 – 9,60 грн.

Курс актуальний станом на 9:00, 15 лютого