Скільки коштують долар, євро та злоті: курс валют на 13 лютого
Прес-служба НБУ оприлюднила офіційні курси валют на 13 лютого. За цими даними, курс гривні наступний: 1 долар США – 37,89 грн, 1 євро – 40,80 грн, 1 польські злоті – 9,44 грн.
UAportal розповів, курси валют в обмінних пунктах такі: середній курс продажу долара США – 38,30 грн, курс купівлі – 38,19 грн. Євро пропонують за курсом 41,40 грн, а продають за 41,55 грн. Злоті пропонуються за курсом 9,50 грн, а продаються за 9,60 грн.
Розгляньмо курси обміну валют, які пропонують різні банки в Україні:
Долар США
ПриватБанк: 37,60 – 38,20 грн
Ощадбанк: 37,75 – 38,20 грн
ПУМБ: 37,60 – 38,10 грн
Укрсиббанк: 37,60 – 38,15 грн
Укрексімбанк: 37,45 – 38,15 грн
Євро
ПриватБанк: 40,55 – 41,55 грн
Ощадбанк: 40,50 – 41,45 грн
ПУМБ: 40,80 – 41,40 грн
Укрсиббанк: 40,45 – 41,45 грн
Укрексімбанк: 49,75 – 41,55 грн
Злоті
ПриватБанк: 9,29 – 9,69 грн
Ощадбанк: 9,10 – 9,60 грн
ПУМБ: 9,30 – 9,70 грн
Укрексімбанк: 9,20 – 9,60 грн
Райффайзен Банк: 9,00 – 9,70 грн
Курс актуальний станом на 9:00, 13 лютого