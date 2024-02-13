Скільки коштують долар, євро та злоті: курс валют на 13 лютого

Прес-служба НБУ оприлюднила офіційні курси валют на 13 лютого. За цими даними, курс гривні наступний: 1 долар США – 37,89 грн, 1 євро – 40,80 грн, 1 польські злоті – 9,44 грн.

UAportal розповів, курси валют в обмінних пунктах такі: середній курс продажу долара США – 38,30 грн, курс купівлі – 38,19 грн. Євро пропонують за курсом 41,40 грн, а продають за 41,55 грн. Злоті пропонуються за курсом 9,50 грн, а продаються за 9,60 грн.

Розгляньмо курси обміну валют, які пропонують різні банки в Україні:

Долар США

ПриватБанк: 37,60 – 38,20 грн

Ощадбанк: 37,75 – 38,20 грн

ПУМБ: 37,60 – 38,10 грн

Укрсиббанк: 37,60 – 38,15 грн

Укрексімбанк: 37,45 – 38,15 грн

Євро

ПриватБанк: 40,55 – 41,55 грн

Ощадбанк: 40,50 – 41,45 грн

ПУМБ: 40,80 – 41,40 грн

Укрсиббанк: 40,45 – 41,45 грн

Укрексімбанк: 49,75 – 41,55 грн

Злоті

ПриватБанк: 9,29 – 9,69 грн

Ощадбанк: 9,10 – 9,60 грн

ПУМБ: 9,30 – 9,70 грн

Укрексімбанк: 9,20 – 9,60 грн

Райффайзен Банк: 9,00 – 9,70 грн

Курс актуальний станом на 9:00, 13 лютого