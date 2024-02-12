Скільки коштують долар, євро та злоті: Курс валют на 12 лютого

UAportal розповів, що Національний банк України (НБУ) надав інформацію про курс валют на 9 лютого. Офіційний курс гривні наступний: 1 долар США – 37,62 грн, 1 євро – 40,51 грн, 1 польські злоті – 9,37 грн.

Що стосується курсів в обмінних пунктах, то середня ціна продажу долара становить 38,16 грн, а ціна купівлі – 38,08 грн. Євро пропонують за 41,30 грн, а продають за 41,50 грн. Злоті – за 9,45 грн, а продають за 9,58 грн.

Розгляньмо курси обміну валют, які пропонують різні банки в Україні:

Долар США

ПриватБанк: 37,45 – 38,05 грн

Ощадбанк: 37,65 – 38,10 грн

ПУМБ: 37,60 – 38,10 грн

Укрсиббанк: 37,78 – 38,02 грн

Укрексімбанк: 37,35 – 38,05 грн

Євро

ПриватБанк: 40,30 – 41,30 грн

Ощадбанк: 40,45 – 41,40 грн

ПУМБ: 40,80 – 41,40 грн

Укрсиббанк: 41,82 – 41,00 грн

Укрексімбанк: 40,50 – 41,30 грн

Злоті

ПриватБанк: 9,29 – 9,69 грн

Ощадбанк: 9,10 – 9,60 грн

ПУМБ: 9,20 – 9,60 грн

Укрексімбанк: 9,15 – 9,55 грн

Курс актуальний станом на 9:00, 12 лютого