Скільки коштують долар, євро та злотий: курс валют на 9 квітня

Національний банк України (НБУ) встановив офіційний курс валют на 9 квітня. Офіційний курс гривні становить: 1 долар США – 38,98 грн, 1 євро – 42,20 грн, 1 польський злотий – 9,86 грн.

UAportal розповів про курс валют в обмінних пунктах. В середньому долар США купують за 39,25 грн, а продають за 39,35 грн. Євро купують за 42,70 грн, а продають за 42,88 грн. Злотий купують за 9,84 грн, а продають за 9,95 грн.

Розгляньмо курси обміну валют, які пропонують різні банки в Україні:

Долар США

ПриватБанк: 38,70 – 39,30 грн.

ПУМБ: 38,80 – 39,30 грн.

Укрсиббанк: 38,70 – 39,30 грн.

Укрексімбанк: 38,80 – 39,40 грн.

Євро

ПриватБанк: 41,90 – 42,90 грн.

ПУМБ: 42,10 – 42,70 грн.

Укрсиббанк: 41,85 – 42,75 грн.

Укрексімбанк: 42,15 – 42,95 грн.

Злотий

ПриватБанк: 9,74 – 9,94 грн.

ПУМБ: 9,50 – 9,99 грн.

Укрексімбанк: 9,70 – 10,00 грн.