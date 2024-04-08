Скільки коштують долар, євро та злотий: курс валют на 8 квітня

Національний банк України (НБУ) встановив офіційний курс валют на 8 квітня. Офіційний курс гривні наступний: 1 долар США – 38,84 грн, 1 євро – 42,09 грн, 1 польський злотий – 9,82 грн.

UAportal розповів про курс валют в обмінних пунктах. Долар США купують за 39,15 грн, а продають за 39,30 грн. Євро купують за 42,65 грн, а продають за 42,85 грн. Злотий купують за 9,82 грн, а продають за 9,94 грн.

Розгляньмо курси обміну валют, які пропонують різні банки в Україні:

Долар США

ПриватБанк: 38,75 – 39,35 грн.

ПУМБ: 38,80 – 39,30 грн.

Укрсиббанк: 38,12 – 38,90 грн.

Укрексімбанк: 38,85 – 39,45 грн.

Євро

ПриватБанк: 41,90 – 42,90 грн.

ПУМБ: 42,10 – 42,70 грн.

Укрсиббанк: 41,26 – 42,10 грн.

Укрексімбанк: 42,20 – 43,00 грн.

Злотий

ПриватБанк: 9,73 – 9,94 грн.

ПУМБ: 9,50 – 9,99 грн.

Укрексімбанк: 9,70 – 10,00 грн.