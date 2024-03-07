Скільки коштують долар, євро та злотий: курс валют на 7 березня

Національний банк України (НБУ) встановив офіційні курси валют на 7 березня. Офіційний курс гривні виглядає наступним чином: 1 долар США – 38,26 грн, 1 євро – 41,59 грн, 1 польський злотий – 9,67 грн.

UAportal розповів, станом на цю дату, курси валют в обмінних пунктах наступні: долар США продають в середньому за 38,53 грн, а купують за 38,42 грн. Євро пропонують за 41,85 грн, а продають за 42,03 грн. Злоті пропонують за 9,65 грн, а продають за 9,75 грн.

Розгляньмо курси обміну валют, які пропонують різні банки в Україні:

Долар США

ПриватБанк: 38,00 – 38,60 грн.

Ощадбанк: 38,25 – 38,75 грн.

ПУМБ: 38,20 – 38,70 грн.

Укрсиббанк: 38,10 – 38,65 грн.

Укрексімбанк: 38,15 – 38,75 грн.

Євро

ПриватБанк: 41,10 – 42,10 грн.

Ощадбанк: 41,40 – 42,15 грн.

ПУМБ: 41,40 – 42,00 грн.

Укрсиббанк: 41,20 – 42,15 грн.

Укрексімбанк: 41,40 – 42,20 грн.

Злотий

ПриватБанк: 9,51 – 9,81 грн.

Ощадбанк: 9,30 – 9,85 грн.

ПУМБ: 9,40 – 9,80 грн.

Укрексімбанк: 9,45 – 9,85 грн.