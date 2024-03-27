Скільки коштують долар, євро та злотий: курс валют на 27 березня

Національний банк України (НБУ) встановив офіційні курси валют на 27 березня. Офіційний курс гривні становить: 1 долар США – 39,34 грн, 1 євро – 42,69 грн, 1 польський злотий – 9,90 грн.

UAportal розповів, курс валют в обмінних пунктах виглядає наступним чином: долар США в середньому купують за 39,25 грн, а продають за 39,35 грн. Євро купують за 42,80 грн, а продають за 43,00 грн. Злотий купують за 9,80 грн, а продають за 9,94 грн.

Розгляньмо курси обміну валют, які пропонують різні банки в Україні:

Долар США

ПриватБанк: 38,90 – 39,50 грн.

ПУМБ: 39,10 – 39,60 грн.

Укрсиббанк: 39,10 – 39,65 грн.

Укрексімбанк: 38,05 – 39,65 грн.

Євро

ПриватБанк: 42,10 – 43,10 грн.

ПУМБ: 42,40 – 43,00 грн.

Укрсиббанк: 42,25 – 43,15 грн.

Укрексімбанк: 42,45 – 43,25 грн.

Злотий

ПриватБанк: 9,68 – 9,92 грн.

ПУМБ: 9,50 – 9,99 грн.

Укрексімбанк: 9,70 – 10,05 грн.