Скільки коштують долар, євро та злотий: курс валют на 26 березня
Національний банк України (НБУ) встановив офіційний курс валют на 26 березня. Офіційний курс гривні такий: 1 долар США – 39,22 грн, 1 євро – 42,48 грн, 1 польський злотий – 9,86 грн.
UAportal розповів про курси валют в обмінних пунктах. Долар США в середньому купують за 39,28 грн, а продають за 39,40 грн. Євро пропонують за 42,79 грн та продають за 43,00 грн. Злотий пропонують за 9,82 грн, а продають за 9,95 грн.
Розгляньмо курси обміну валют, які пропонують різні банки в Україні:
Долар США
ПриватБанк: 38,90 – 39,50 грн.
ПУМБ: 39,10 – 39,60 грн.
Укрсиббанк: 38,80 – 39,40 грн.
Укрексімбанк: 38,80 – 39,40 грн.
Євро
ПриватБанк: 42,00 – 43,00 грн.
ПУМБ: 42,40 – 43,00 грн.
Укрсиббанк: 42,00 – 42,90 грн.
Укрексімбанк: 42,15 – 42,95 грн.
Злотий
ПриватБанк: 9,74 – 9,98 грн.
ПУМБ: 9,50 – 9,99 грн.
Укрексімбанк: 9,60 – 9,90 грн.
Райффайзен Банк: 9,20 – 9,98 грн.