Скільки коштують долар, євро та злотий: курс валют на 19 березня

Національний банк України (НБУ) встановив офіційний курс валют на 19 березня. Офіційний курс гривні такий: 1 долар США – 38,97 грн, 1 євро – 42,44 грн, 1 польський злотий – 9,84 грн.

UAportal розповів, обмінні пункти пропонують такі курси: середній курс продажу долара США – 39,15 грн, курс купівлі – 39,00 грн. Євро пропонують за 42,66 грн, а продають за 42,85 грн. Злотий пропонують за 9,83 грн, а продають за 9,95 грн.

Розгляньмо курси обміну валют, які пропонують різні банки в Україні:

Долар США

ПриватБанк: 38,60 – 39,20 грн.

Ощадбанк: 38,80 – 39,30 грн.

ПУМБ: 38,70 – 39,20 грн.

Укрсиббанк: 38,55 – 39,15 грн.

Укрексімбанк: 38,50 – 39,10 грн.

Євро

ПриватБанк: 41,90 – 42,90 грн.

Ощадбанк: 42,25 – 42,97 грн.

ПУМБ: 42,20 – 42,80 грн.

Укрсиббанк: 41,95 – 42,85 грн.

Укрексімбанк: 42,00 – 42,80 грн.

Злотий

ПриватБанк: 9,66 – 9,93 грн.

Ощадбанк: 9,60 – 9,95 грн.

ПУМБ: 9,50 – 9,90 грн.

Укрсиббанк: 9,60 – 9,95 грн.