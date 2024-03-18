Скільки коштують долар, євро та злотий: курс валют на 18 березня

Національний банк України (НБУ) встановив офіційний курс валют на 18 березня. Офіційний курс гривні такий: 1 долар США – 38,79 грн, 1 євро – 42,24 грн, 1 польський злотий – 9,83 грн.

UAportal розповів, в обмінних пунктах середні курси валют становлять: долар США продають за 38,92 грн, а купують за 38,81 грн. Євро пропонують за 42,50 грн, а продають за 42,65 грн. Злотий пропонують за 9,80 грн, а продають за 9,92 грн.

Розгляньмо курси обміну валют, які пропонують різні банки в Україні:

Долар США

ПриватБанк: 38,35 – 38,95 грн.

Ощадбанк: 38,45 – 38,95 грн.

ПУМБ: 38,50 – 39,00 грн.

Укрсиббанк: 38,45 – 38,90 грн.

Укрексімбанк: 38,30 – 38,70 грн.

Євро

ПриватБанк: 41,65 – 42,65 грн.

Ощадбанк: 42,10 – 42,80 грн.

ПУМБ: 42,00 – 42,60 грн.

Укрсиббанк: 41,80 – 42,80 грн.

Укрексімбанк: 41,90 – 42,40 грн.

Злотий

ПриватБанк: 9,66 – 9,93 грн.

Ощадбанк: 9,60 – 9,90 грн.

ПУМБ: 9,50 – 9,90 грн.

Райффайзен Банк: 9,20 – 9,98 грн.