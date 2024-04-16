Скільки коштують долар, євро та злотий: курс валют на 16 квітня

Національний банк України (НБУ) встановив офіційний курс валют на 16 квітня. Офіційний курс гривні наступний: 1 долар США – 39,57 грн, 1 євро – 42,16 грн, 1 польський злотий – 9,82 грн.

UAportal розповів, курс валют в обмінних пунктах такий: долар США в середньому купують за 39,60 грн, а продають за 39,74 грн. Євро купують за 42,65 грн, а продають за 42,85 грн. Злотий купують за 9,85 грн, а продають за 9,95 грн.

Розгляньмо курси обміну валют, які пропонують різні банки в Україні:

Долар США

ПриватБанк: 39,15 – 39,75 грн.

ПУМБ: 39,40 – 39,90 грн.

Укрсиббанк: 39,20 – 39,80 грн.

Укрексімбанк: 39,15 – 39,75 грн.

Євро

ПриватБанк: 41,85 – 42,85 грн.

ПУМБ: 42,30 – 42,90 грн.

Укрсиббанк: 41,70 – 42,70 грн.

Укрексімбанк: 42,10 – 42,90 грн.

Злотий

ПриватБанк: 9,63 – 9,85 грн.

ПУМБ: 9,50 – 9,99 грн.

Укрексімбанк: 9,55 – 9,85 грн.