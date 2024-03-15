Скільки коштують долар, євро та злотий: курс валют на 15 березня

Національний банк України (НБУ) встановив офіційний курс валют на 15 березня. Офіційний курс гривні виглядає наступним чином: 1 долар США – 38,68 грн, 1 євро – 42,28 грн, 1 польський злотий – 9,84 грн.

UAportal розповів, обмінні пункти пропонують такі курси: середній курс продажу долара США становить 38,77 грн, курс купівлі – 38,68 грн. Євро пропонують за 42,30 грн, а продають за 42,55 грн. Польський злотий пропонують за 9,78 грн, а продають за 9,90 грн.

Розгляньмо курси обміну валют, які пропонують різні банки в Україні:

Долар США

ПриватБанк: 38,25 – 38,85 грн.

Ощадбанк: 38,30 – 38,84 грн.

ПУМБ: 38,60 – 39,10 грн.

Укрсиббанк: 38,45 – 38,90 грн.

Укрексімбанк: 38,40 – 38,99 грн.

Євро

ПриватБанк: 41,65 – 42,65 грн.

Ощадбанк: 41,84 – 42,43 грн.

ПУМБ: 42,10 – 42,70 грн.

Укрсиббанк: 41,90 – 42,80 грн.

Укрексімбанк: 42,00 – 42,80 грн.

Злотий

ПриватБанк: 9,65 – 9,90 грн.

Ощадбанк: 9,35 – 9,90 грн.

ПУМБ: 9,50 – 9,99 грн.

Укрексімбанк: 9,70 – 10,00 грн.

Райффайзен Банк: 9,20 – 9,90 грн.