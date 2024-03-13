Скільки коштують долар, євро та злотий: курс валют на 13 березня

Національний банк України (НБУ) встановив офіційний курс валют на 13 березня. Офіційний курс гривні виглядає наступним чином: 1 долар США – 38,49 грн, 1 євро – 42,04 грн, 1 польський злотий – 9,80 грн.

UAportal розповів, обмінні пункти в Україні пропонують такі курси: Середній курс купівлі долара США становить 38,90 грн, продажу - 38,73 грн. Євро пропонують за 42,31 грн та продають за 42,55 грн. Польський злотий купують за 9,73 грн, а продають за 9,85 грн.

Розгляньмо курси обміну валют, які пропонують різні банки в Україні:

Долар США

ПриватБанк: 38,20 – 38,80 грн.

Ощадбанк: 38,30 – 38,84 грн.

ПУМБ: 38,30 – 38,80 грн.

Укрсиббанк: 38,15 – 38,70 грн.

Укрексімбанк: 38,15 – 38,75 грн.

Євро

ПриватБанк: 41,40 – 42,40 грн.

Ощадбанк: 41,84 – 42,43 грн.

ПУМБ: 41,90 – 42,50 грн.

Укрсиббанк: 41,45 – 42,35 грн.

Укрексімбанк: 41,60 – 42,40 грн.

Злотий

ПриватБанк: 9,57 – 9,85 грн.

Ощадбанк: 9,25 – 9,80 грн.

ПУМБ: 9,50 – 9,90 грн.

Укрексімбанк: 9,60 – 9,95 грн.

Райффайзен Банк: 9,20 – 9,90 грн.