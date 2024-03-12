Скільки коштують долар, євро та злотий: курс валют на 12 березня

Національний банк України (НБУ) встановив офіційний курс валют на 12 березня. Офіційний курс гривні є наступним: 1 долар США – 38,38 грн, 1 євро – 41,95 грн, 1 польський злотий – 9,80 грн.

UAportal розповів, курси валют в обмінних пунктах такі: середній курс продажу долара – 38,60 грн, а купівлі – 38,52 грн. Євро пропонують за 42,10 грн, а продають за 42,25 грн. Злотий пропонують за 9,70 грн, а продають за 9,80 грн.

Розгляньмо курси обміну валют, які пропонують різні банки в Україні:

Долар США

ПриватБанк: 38,00 – 38,60 грн.

Ощадбанк: 38,10 – 38,65 грн.

ПУМБ: 38,00 – 38,50 грн.

Укрсиббанк: 38,10 – 38,65 грн.

Укрексімбанк: 38,10 – 38,70 грн.

Євро

ПриватБанк: 41,15 – 42,15 грн.

Ощадбанк: 41,60 – 42,30 грн.

ПУМБ: 41,60 – 42,20 грн.

Укрсиббанк: 41,45 – 42,35 грн.

Укрексімбанк: 41,55 – 42,35 грн.

Злотий

ПриватБанк: 9,57 – 9,85 грн.

Ощадбанк: 9,25 – 9,80 грн.

ПУМБ: 9,45 – 9,85 грн.

Укрексімбанк: 9,55 – 9,90 грн.

Райффайзен Банк: 9,20 – 9,90 грн.