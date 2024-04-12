Скільки коштують долар, євро та злотий: курс валют на 12 квітня

Національний банк України (НБУ) встановив офіційний курс валют на 12 квітня. Офіційний курс гривні такий: 1 долар США – 39,16 грн, 1 євро – 42,01 грн, 1 польський злотий – 9,86 грн.

UAportal розповів, курс валют в обмінних пунктах наступний: долар США купують за 39,39 грн, а продають за 39,47 грн. Євро купують за 42,65 грн, а продають за 42,84 грн. Злотий купують за 9,90 грн, а продають за 9,97 грн.

Розгляньмо курси обміну валют, які пропонують різні банки в Україні:

Долар США

ПриватБанк: 38,85 – 39,45 грн.

ПУМБ: 39,10 – 39,60 грн.

Укрсиббанк: 38,80 – 39,40 грн.

Укрексімбанк: 38,85 – 39,45 грн.

Євро

ПриватБанк: 42,30 – 42,90 грн.

ПУМБ: 42,30 – 42,90 грн.

Укрсиббанк: 41,70 – 42,70 грн.

Укрексімбанк: 42,00 – 42,80 грн.

Злотий

ПриватБанк: 9,74 – 9,93 грн.

ПУМБ: 9,50 – 9,99 грн.

Укрексімбанк: 9,65 – 10,00 грн.

Райффайзен Банк: 9,30 – 10,10 грн.