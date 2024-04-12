Скільки коштують долар, євро та злотий: курс валют на 12 квітня
Національний банк України (НБУ) встановив офіційний курс валют на 12 квітня. Офіційний курс гривні такий: 1 долар США – 39,16 грн, 1 євро – 42,01 грн, 1 польський злотий – 9,86 грн.
UAportal розповів, курс валют в обмінних пунктах наступний: долар США купують за 39,39 грн, а продають за 39,47 грн. Євро купують за 42,65 грн, а продають за 42,84 грн. Злотий купують за 9,90 грн, а продають за 9,97 грн.
Розгляньмо курси обміну валют, які пропонують різні банки в Україні:
Долар США
ПриватБанк: 38,85 – 39,45 грн.
ПУМБ: 39,10 – 39,60 грн.
Укрсиббанк: 38,80 – 39,40 грн.
Укрексімбанк: 38,85 – 39,45 грн.
Євро
ПриватБанк: 42,30 – 42,90 грн.
ПУМБ: 42,30 – 42,90 грн.
Укрсиббанк: 41,70 – 42,70 грн.
Укрексімбанк: 42,00 – 42,80 грн.
Злотий
ПриватБанк: 9,74 – 9,93 грн.
ПУМБ: 9,50 – 9,99 грн.
Укрексімбанк: 9,65 – 10,00 грн.
Райффайзен Банк: 9,30 – 10,10 грн.