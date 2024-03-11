Скільки коштують долар, євро та злотий: курс валют на 11 березня

Національний банк України (НБУ) встановив офіційний курс валют на 11 березня. Офіційний курс гривні виглядає наступним чином: 1 долар США – 38,14 грн, 1 євро – 41,69 грн, 1 польський злотий – 9,68 грн.

UAportal розповів, курси валют в обмінних пунктах на наступні: Середній курс продажу долара США становив 38,53 грн, курс купівлі – 38,45 грн. Євро пропонують за 42,00 грн, а купують за 42,18 грн. Польський злотий пропонують за 9,68 грн та купують за 9,80 грн.

Долар США

ПриватБанк: 37,95 – 38,55 грн.

Ощадбанк: 38,10 – 38,65 грн.

ПУМБ: 38,00 – 38,50 грн.

Укрсиббанк: 37,95 – 38,50 грн.

Укрексімбанк: 38,00 – 38,40 грн.

Євро

ПриватБанк: 41,10 – 42,10 грн.

Ощадбанк: 41,60 – 42,30 грн.

ПУМБ: 41,60 – 42,20 грн.

Укрсиббанк: 41,30 – 42,20 грн.

Укрексімбанк: 41,50 – 42,00 грн.

Злотий

ПриватБанк: 9,57 – 9,85 грн.

Ощадбанк: 9,25 – 9,80 грн.

ПУМБ: 9,45 – 9,85 грн.