Скажіть "ні" головному болю: методи, які полегшать дискомфорт за лічені хвилини

Ви відчуваєте нестерпний головний біль, але не маєте під рукою жодних знеболювальних препаратів? UAportal розповів про прості засоби, які можуть принести полегшення навіть у таких випадках.

Вправи перед дзеркалом

Спробуйте стати перед дзеркалом і виконати серію вправ для обличчя, спрямованих на розслаблення м'язів. Швидко підніміть брови, спочатку праву, потім ліву й обидві разом. Потім заплющіть очі й скосіть їх вправо та вліво. Ще одна ефективна техніка – м'яко натискати кінчиками пальців на брови й поступово зміщуватися до переносиці. Після кожної вправи не забувайте робити паузи, щоб дати м'язам обличчя розслабитися.

Точковий масаж

Визначте зони на скронях, які викликають біль при натисканні, і м'яко помасажуйте їх. Це сприяє розширенню кровоносних судин, покращуючи кровообіг, що допомагає зменшити або усунути симптоми головного болю. Ви також можете масажувати переносицю, оскільки це також сприяє полегшенню болю.

Масаж очей для полегшення головного болю

Ніжно помасажуйте заплющені очі круговими рухами, спочатку за годинниковою стрілкою, а потім проти годинникової стрілки, і вже через п'ять хвилин ви помітите зменшення головного болю.

Розминка для шиї

Масаж шиї може бути ефективним засобом від головного болю, особливо якщо дискомфорт викликаний проблемами шийного відділу хребта, наприклад, остеохондрозом. Окрім масажу, включіть у свій розпорядок дня кілька простих вправ для шиї, таких як почергові нахили голови до кожного плеча, відведення голови назад і наближення підборіддя до грудей. Робіть перерви між вправами.

Полегшення через розтирання

Розігрійте долоні, поклавши їх на вуха, і м'яко розтирайте їх, доки не відчуєте тепло. Потім рухайте долонями в різних напрямках – вгору, вниз і в сторони, щоб додатково стимулювати кровообіг і полегшити головний біль.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

Раніше UAportal розповідав про плюси та мінуси фарбування волосся.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!