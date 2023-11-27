Символічне значення калини біля будинку: чи потрібно її садити

Калина – рослина, що має як декоративне, так і символічне значення, займає особливе місце в давніх віруваннях. З давніх-давен вона вважалася священною рослиною, асоціювалася з удачею, захистом і коханням. У цій статті UAportal розповідає про основні прикмети, пов'язані з калиною, які розкривають її значення.

Приносить удачу і процвітання

Найпоширеніша прикмета говорить про те, що калина приносить удачу і процвітання в сім'ю, яка її оточує. Символізуючи багатство, достаток і родючість, ягоди калини служать смачним і корисним джерелом їжі.

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Крім того, вони мають лікувальні властивості, що допомагають у лікуванні різних недуг. Зрештою, калина приносить у дім позитивну енергію та радість.

Захист від злих духів і пристріту

Ще одна прикмета стверджує, що калина захищає від злих духів і недобрих поглядів, спрямованих на тих, хто живе поруч з нею. Ця рослина має потужну захисну силу, ефективно відштовхуючи негативні сили від будинку.

Крім того, калина діє як оберіг від недобрих людей і злих намірів. Вважається, що якщо повісити гілочку калини на двері або вікно, або носити її ягоди в кишені, то це слугує бар'єром від злого впливу.

Сприяння любові та злагоді

Остання прикмета стверджує, що калина сприяє любові та гармонії в родинах. Як символ краси, чистоти та вірності, квіти калини є чудовим подарунком для коханої людини або елегантним доповненням до весільного вбрання. Крім того, калина допомагає плекати і підтримувати любов і повагу між подружжям і родичами.

Нагадаємо, калину можна заготовлювати у будь-якому вигляді: від варення до сушіння та в’ялення.

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