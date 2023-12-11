Символ сили та прогноз погоди: Які існують повір'я про лопату

Лопата є широко використовуваним інструментом для виконання різних завдань. UAportal розповів, які існують забобони та повір'я, пов'язані з лопатою.

Падіння лопати

Існує повір'я, що помилкове впускання лопати на землю може передвіщати успішне завершення роботи. Зокрема, якщо лопата під час роботи вдаряється об землю і залишається у вертикальному положенні, то це вважається сприятливим знаком.

Захист від бідності

У деяких культурах лопата може бути символом захисту від бідності та труднощів. Навіть для тих, хто не займається фізичною працею, наявність лопати вдома може означати процвітання і достаток. Це повір'я має і раціональне пояснення: наприклад, наявність лопати може виявитися корисною у важкі періоди, наприклад, під час безробіття.

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Символ сили

Лопата є інструментом, що використовується для важкої фізичної праці, тому її вважають символом сили та впертості. Людям, яким бракує сили, навряд чи вдасться активно використовувати лопату для роботи, тому інструмент завжди потрібно підтримувати в хорошому стані.

Прогнозування погоди

Якщо слід, залишений лопатою на землі, нагадує сонце, то вважається, що це прогнозує ясне небо. І навпаки, якщо лопата несподівано падає, це може свідчити про наближення негоди і сильного дощу.

Тривожні знаки

Нещасні випадки або травми, пов'язані з лопатою, розглядаються як попередження про небезпеку. Крім того, якщо лопата ламається під час роботи, це також вважається негативним сигналом, що вказує на потенційні неприємності.

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