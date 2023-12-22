Жартує над власним прізвищем: Цікаві факти про Джонні Деппа
Джонні Депп, знаменитий актор, широко відомий своєю багатогранністю та незабутньою грою. UAportal підготував цікаві факти про цього талановитого чоловіка.
Постійне нагадування
На руці персонажа Джонні Деппа в "Піратах Карибського моря", капітана Джека Горобця, є татуювання. Цікаво, що після завершення зйомок Депп зробив таке саме татуювання. Єдина невелика відмінність полягає в тому, що горобець на справжньому татуюванні летить у протилежному напрямку.
Читайте також: Три "Оскари", інновації та соціальні проблеми: Яке значення Том Круз надав кінематографу
Гра з іменами
З німецької прізвище Депп перекладається як "дурень" або "блазень". Незважаючи на жартівливий підтекст, сам Депп часто приймає цю гумористичну сторону, жартуючи над власним ім'ям.
Життя в русі
Виховання Деппа було позначене частими переїздами. До того часу, як йому виповнилося п'ятнадцять років, його сім'я переїжджала два десятки разів, що сприяло його різноманітному досвіду і здатності до адаптації.
Татуювання актора
Тіло Джоні Деппа прикрашають тринадцять татуювань. Серед них є особливе, що має сентиментальну цінність – малюнок.
Нагадаємо, багато акторів і співаків вирішуються на пластичні операції, тому що часто для них це необхідність. Ми розповідали, як 7 знаменитих чоловіків, корегували свою зовнішність.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш телеграм канал !