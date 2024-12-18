Штолен по-українськи: найкраще смакує той, який довше зрів

Рецепт, яким поділилася моя підписниця, а я трішки вдосконалив: додав сухофруктів.

До рецепту:

Тісто:

350 г молока

90 г цукру + 10 г ванільного

Львівські дріжджі — 50 г

~920 г гарного хлібного борошна

200 г масла 82,5%

Дрібка солі

Цедра 1 лимона

100–150 г горіхів

600–700 г сухофруктів журавлина, родзинки, сушена вишня, чорнослив

125 г рому

120 г масла

120 г цукрової пудри

З вечора обов’язково промийте окропом сухофрукти, а потім залийте їх ромом. Накрийте ємність кришкою, кілька разів перед сном потрясіть.

Зранку в тепле молоко додайте цукор, дріжджі й половину борошна. Замісіть тісто й дайте йому підійти.

Додаю іншу частину борошна, цедру лимона, замішую тісто, додаю м’яке масло (краще вимішувати комбайном).

Тісто має вийти досить м’яким, не липнути до рук. Знову даємо йому постояти годину в теплому місці, щоб гарно підійшло. Потім обминаємо й залишаємо ще на пів години.

Викладаю тісто на стіл, змащений олією, формую прямокутник, на нього викладаю всі заздалегідь замочені сухофрукти й вручну вимішую. Родзинки та горіхи постійно "тікають" — їх багато, але буде смачно, тож старайтесь. Для першого разу можна взяти 600 г.

Тісто я розділив на 3 частини, кожну сформував у прямокутник, дав постояти, накривши рушником, ще 20 хвилин. Руками трохи притиснув тісто на 1/3 та 2/3 і згорнув штолен. Переніс на деко з пергаментом і дав підійти ще 30–40 хвилин.

Випікаю за температури 175 °С протягом 30 хвилин, потім загортаю у фольгу й допікаю ще годину.

Гарячий штолен прямо у фользі змащую розтопленим маслом і щедро посипаю пудрою. Загортаю у фольгу, а потім у рушник і виношу на вулицю!

Зранку дістаю з рушника, загортаю у пакет чи плівку й кладу на балкон на тиждень, а краще — на місяць! Температура має бути близько 0 °С. Можна зберігати й у холодильнику.

Найкраще смакує той штолен, який довше зрів — це просто казка!

А ви спробуєте приготувати різдвяний штолен цьогоріч? Обійняв