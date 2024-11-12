Шніцель з курки з моцарелою: приголомшливий результат
А чи знали ви, що раніше шніцель називали ще "крайянцем"?
Шніцель — тоненький шматок м’яса, запанірований у сухарях і засмажений до хрусткої скоринки! Щоб м’якоть була ще соковитішою й смачнішою, я вирішив додати всередину терту моцарелу — результат вийшов просто вау!
Цього разу з безлактозної лінійки. Загалом, це найбільший виробник органічної продукції найвищої якості в Україні й навіть у Європі!
На 2 великих шніцелі:
• 2 курячі філе
• 100 г моцарели
• 2 яйця
• несолоні кукурудзяні пластівці
• сухарі, куркума, копчена паприка, трохи орегано, можна додати ще сухого часнику
• сіль, олія для смаження
Філе пластую — надрізаю посередині, не дорізаючи до кінця, — і розкриваю "метеликом". Акуратно відбиваю, найкраще це робити у харчовій плівці. Відбивати можна навіть ручкою від великого ножа. Змащуйте філе водою — так воно буде соковитіше потім й краще відбиватиметься.
Коли м’якоть вже тоненька, солю та натираю моцарелу на половину філе. За допомогою плівки накриваю другою половинкою, трохи відбиваю й притискаю все разом. Ставлю в холодильник на 30 хвилин, щоб усе "схопилося".
До яєць додаю ложку води й добре збиваю виделкою — так паніровка буде братися тонше.
Несолоні пластівці змішую з сухарями та спеціями — копчена паприка, куркума, можна додати трохи сухого чилі, сухий орегано, сухий часник або улюблену суміш карі. Сухарі найкраще брати Панко або натерти білий хліб на тертушці, щоб отримати крупні шматочки, і підсушити їх.
Відбивну панірую спочатку в борошні і струшую надлишок, потім занурюю в льєзон (яйце). Піднімаю й даю стекти надлишковому і одразу обвалюю в сухарях. Зверху додаю ще трохи сухарів, акуратно притискаю й викладаю на гарячу пательню з олією.
Смажу з обох сторін на середньому вогні приблизно по 2 хвилини — готово!
Гарнір: можна подати з картопляним пюре або зеленим горошком з маслом.
Соус: домашній майонез на одному жовтку з зерновою гірчицею, соусом барбекю та зеленню.
• жовток
• 150 г олії
• 25 г зернової гірчиці
• 30 г соусу барбекю
• січена зелень
• ложка сметани
• сіль, перець
Що хочете ще разом приготувати?