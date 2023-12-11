Шиповані шини чи фракційні: Що краще підійде для використання взимку

Питання різниці між шипованими та фракційними шинами стає ключовим у виборі оптимального варіанту для безпечної їзди взимку. UAportal дізнався, які шини краще обрати.

Зчеплення

Шиповані шини забезпечують краще зчеплення на зледенілих поверхнях завдяки металевим шипам. З іншого боку, фрикційні покришки призначені для забезпечення кращої керованості і зчеплення на мокрій або сухій дорозі. Залежно від погодних умов і рельєфу місцевості, одні можуть бути більш придатними, ніж інші.

Довговічність

З точки зору довговічності, шиповані покришки зазвичай мають коротший термін служби, оскільки металеві шипи можуть зношуватися з часом, тоді як фрикційні шини зазвичай мають довший термін служби і більш стабільні характеристики на звичайному дорожньому покритті.

Вартість

З точки зору вартості, шиповані шини, як правило, дорожчі через спеціалізовану технологію та матеріали, що використовуються. На відміну від них, фрикційні покришки є більш економічно вигідними при первинній покупці, що робить їх більш економічним вибором для щоденного водіння.

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Шум

Що стосується рівня шуму, то шиповані покришки, як правило, створюють більше шуму на звичайному дорожньому покритті через металеві шипи, в той час як фрикційні шини пропонують тихіше і комфортніше водіння, особливо на гладкому покритті.

Вплив на навколишнє середовище

Вплив на навколишнє середовище – ще один фактор, який слід враховувати. Шиповані шини можуть пошкоджувати дорожнє покриття. Тим часом, фрикційні шини, як правило, більш екологічні.

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