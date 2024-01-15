Sennheiser презентує революційні TWS-навушники на CES 2024: модель Momentum Sport

На виставці CES 2024 відомий бренд Sennheiser здійняв хвилю емоцій, представивши свої флагманські бездротові навушники Momentum True Wireless 4. Однак це було не все, що вони приготували. UAportal розповів, що поряд зі своєю головною моделлю, Sennheiser оголосили про випуск спортивної версії – Sennheiser Momentum Sport.

Що нового

Momentum Sport може похвалитися динамічною напіввідкритою конструкцією, що супроводжується вдосконаленою системою активного шумопоглинання. Це дає змогу користувачам насолоджуватися тренуваннями без жодного відволікаючого фонового шуму. Крім того, навушники оснащені режимом прозорості і спеціальним режимом захисту від вітру.

Основні переваги

Momentum Sport мають сертифікацію IP55, що робить їх стійкими до води і пилу. Пристрій також має міцний, ударостійкий корпус і спеціально розроблені вкладиші, які запобігають засміченню.

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Однак, що дійсно відрізняє цю модель від інших, так це вбудований датчик, здатний вимірювати температуру тіла і відстежувати частоту серцевих скорочень. Ця інноваційна функція підіймає функціональність навушників на новий рівень, долаючи розрив між аудіотехнологіями та моніторингом здоров'я.

Час роботи

Коли справа доходить до часу автономної роботи, Sennheiser Momentum Sport не розчаровує. На одному заряді навушники забезпечують до 6 годин безперервного відтворення. Для користувачів, які перебувають у дорозі, кейс, що додається, збільшує цей час до 18 годин, забезпечуючи безперервну насолоду впродовж усього дня.

Ціна та коли очікувати

Sennheiser Momentum Sport з'являться на ринку 9 квітня за ціною $330 і поєднують в собі найсучаснішу якість звуку з розширеними можливостями моніторингу стану здоров'я, створюючи привабливий варіант для тих, хто шукає преміальний досвід прослуховування в поєднанні з функціональністю для фітнесу.

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