Сьомга в імбирно-соєвому соусі: рецепт
Друзі, ця страва для тих, хто любить рибку. Ви любите рибу?
Інколи хочеться додати просто сіль, олію, трохи лимону… а інколи, прокидається фантазія і хочеться погратись з різними смаками! І тоді я обираю цей варіант.
А урізноманітнити смаки у звичних стравах на кожен день, мені допомагає мікс рослинних олій "Олейна" Три зерна. Це не тільки смачно, та ще й і корисно, оскільки вона складається з ріпакової, лляної та гарбузової олії.
То ж готуємо разом, смачно, швидко та корисно.
Сьомга з соусом
на 4 порції
600 г філе сьомги
Соус до риби:
50 г меду
40 мл олії
100 мл соєвого соусу
20 г натертого кореня імбиру
20 мл соку лимону
2 зубчики часнику
Наріжте дрібно часник, натріть імбир на дрібній тертці.
Змішайте всі інгредієнти в сотейнику і варіть помішуючи на слабкому вогні до загущення. Зніміть з плити і дайте трохи охолонути.
Наріжте рибу на шматки по 150 г, покладіть на пергамент і поставте в духовку, випікайте при температурі 180С - 10 хв.
Потім полийте рибу соусом і запікайте ще 5 хвилин.
Прикрасити дрібно нарізаною зеленою цибулею, перцем чілі та кунжутом.