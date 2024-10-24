Сьомга в імбирно-соєвому соусі: рецепт

Друзі, ця страва для тих, хто любить рибку. Ви любите рибу?

Інколи хочеться додати просто сіль, олію, трохи лимону… а інколи, прокидається фантазія і хочеться погратись з різними смаками! І тоді я обираю цей варіант.

А урізноманітнити смаки у звичних стравах на кожен день, мені допомагає мікс рослинних олій "Олейна" Три зерна. Це не тільки смачно, та ще й і корисно, оскільки вона складається з ріпакової, лляної та гарбузової олії.

То ж готуємо разом, смачно, швидко та корисно.

Сьомга з соусом

на 4 порції

600 г філе сьомги

Соус до риби:

50 г меду

40 мл олії

100 мл соєвого соусу

20 г натертого кореня імбиру

20 мл соку лимону

2 зубчики часнику

Наріжте дрібно часник, натріть імбир на дрібній тертці.

Змішайте всі інгредієнти в сотейнику і варіть помішуючи на слабкому вогні до загущення. Зніміть з плити і дайте трохи охолонути.

Наріжте рибу на шматки по 150 г, покладіть на пергамент і поставте в духовку, випікайте при температурі 180С - 10 хв.

Потім полийте рибу соусом і запікайте ще 5 хвилин.

Прикрасити дрібно нарізаною зеленою цибулею, перцем чілі та кунжутом.