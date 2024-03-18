Секрети використання гліцерину: корисні поради для дому

UAportal підготував невеликий список порад про те, як використовувати гліцерин для різних побутових потреб. Це універсальний і цінний побутовий продукт, що має безліч застосувань, які можуть спростити повсякденні справи.

Натуральний зволожувач

Гліцерин – чудовий природний зволожувач він здатен утримувати вологу. Тому це робить його фантастичним інгредієнтом для зволожуючого крему.

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Зробити простий засіб для зволоження легко. Просто змішайте одну частину гліцерину з чотирма частинами води і нанесіть його на шкіру.

Антисептик для рук

Ви можете виготовити домашній дезінфікуючий засіб для рук. Для цього просто розведіть дві частини ізопропілового спирту, одну частину гелю алое вера і кілька крапель гліцерину. Завдяки цьому вмісту, засіб стане більш м'яким для шкіри, але водночас ефективно буде знезаражувати її.

При незначних порізах

Завдяки природним протимікробним та противірусним властивостям гліцерин є ідеальним доповненням для мазей від дрібних порізів. Якщо змішати суміш з цього компоненту та алое вера і нанести цю речовину на уражену ділянку, це прискорить загоєння.

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