Найпростіший хліб без довгого замісу – на природі й у казанку!

Насправді його можна приготувати і вдома, і в будь-якій іншій ємності. Наприклад, у гусятниці чи товстій каструлі з кришкою.

І найголовніше - його не треба довго вимішувати!

Хліб може бути дуже простим!

Інгредієнти:

400 г пшеничного хлібного борошна

300 г води

1 г сухих дріжджів (або 3 г свіжих)

8 г солі

15 г меду

60 г насіння льону (за бажанням)

50 г вівсянки або вівсяного борошна

Просто змішуємо борошно з теплою водою, дріжджами, медом, сіллю та насінням - можна рукою, можна лопаткою. Реально декілька хвилин помішати і все. Залишаємо на 12 годин під плівкою в кімнаті. Зручно робити це на ніч у великій мисці.

(Пшеничне хлібне борошно — це таке, в якому вміст білка понад 13,5 %. Наприклад, "Зернарі селект" або Caputo Rosso.)

Зранку відкриваю тісто, змоченою у воді рукою згортаю його від краю до середини з 4-х боків.

На пергамент або рушник насипаю вівсянку або вівсяне чи рисове борошно і викладаю на нього тісто. Обережно складаю його ще раз "конвертом" (можна навіть двічі) і залишаю десь на годинку, добре обсипавши попереднім борошном.

Нагріваю каструлю з кришкою при температурі 250 °C пів години мінімум (у мене був казанок на ватрі).

Перекладаю хліб разом із пергаментом у гарячу каструлю або казанок (у казанок покладіть 4 шари фольги, щоб не підгоріло, як у мене). Печемо 30 хвилин (250 градусів) із кришкою, потім відкриваємо її і ще 15 хвилин допікаємо зменшуя до 180.

На ватрі просто 45 хвилин під кришкою.

Готово.

У каструлю чи казан, одночасно з тістом можна додати 30-40мл води - щоб була пара з початку.

Замість льону можна брати гарбузове насіння. Обов’язково використовуйте зазначене борошно і для присипки також.

Смачного! Обійняв!