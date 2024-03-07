Найпопулярніші трилери: топ-5 кінострічок, які варто переглянути

UAportal запрошує в кінематографічну подорож, сповнену напруження, таємниць та інтриг. Пропонуємо переглянути найцікавіші трилери, зняті в період з 2010 по 2015 рік.

"Загублена"

Рейтинг IMDB: 8.1

Жанр: Трилер, драма, містика

Країна виробництва: США

Тривалість: 149 хвилин

Рік виробництва: 2014

Режисер: Девід Фінчер

На п'яту річницю свого весілля Нік Данн повідомляє, що його дружина Емі зникла за підозрілих обставин. У міру того, як розгортається шаленство ЗМІ та поліцейське розслідування, розкриваються темні секрети їхнього шлюбу. Павутиння обману та насильства призводить до шокуючих відкриттів, які кидають виклик сприйняттю та реальності.

"Полонянки"

Рейтинг IMDB: 8.1

Жанр: Трилер, кримінал, драма, містика

Країна виробництва: США

Тривалість: 153 хвилини

Рік виробництва: 2013

Режисер: Дені Вільньов

Коли в передмісті Пенсильванії таємниче зникають дві молоді дівчини, напруга зростає, і починаються шалені пошуки. Відчайдушний батько Келлер Довер бере справу в свої руки, переступаючи етичні межі в пошуках зачіпок.

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"Стерв'ятник"

Рейтинг IMDB: 7.9

Жанр: Трилер, кримінал, драма

Країна виробництва: США

Тривалість: 118 хвилин

Рік виробництва: 2014

Режисер: Ден Ґілрой

Лу Блум, енергійний молодий чоловік, потрапляє у світ кримінальної журналістики в Лос-Анджелесі. Нехтуючи етичними нормами, він переслідує жахливі місця злочинів, щоб зняти сенсаційні кадри для місцевого телеканалу.

"Дівчина з тату дракона"

Рейтинг IMDB: 7.8

Жанр: Трилер, кримінал, драма

Країна виробництва: США, Швеція

Тривалість: 158 хвилин

Рік виробництва: 2011

Режисер: Девід Фінчер

Журналіст Мікаель об'єднується з загадковою хакеркою Лісбет, щоб розкрити справу про зникнення людини у Швеції, що триває вже кілька десятиліть. Розплутуючи темні сімейні таємниці та корпоративну корупцію, дует викриває таємницю обману та насильства. Таємнича дівчина з татуюванням дракона виявляється грізним союзником у їхньому невпинному прагненні до справедливості.

"Острів проклятих"

Рейтинг IMDB: 8.1

Жанр: Трилер, містика, детектив

Країна виробництва: США

Тривалість: 138 хвилин

Рік виробництва: 2010

Режисер: Мартін Скорсезе

Маршал США Тедді Деніелс відвідує психіатричну лікарню на острові Знедолених, щоб розслідувати раптове зникнення пацієнта. Коли він починає розплутувати таємниці божевільні, тривожні істини і моторошні видіння розплутують його сприйняття реальності. Повороти та ігри розуму посилюють напругу, розмиваючи межу між здоровим глуздом і маренням.

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