Найбагатші люди України: хто входить у топ-5

UAportal представляє першу п'ятірку найбагатших людей України. Приготуйтеся дізнатися про їхні вражаючі статки та різноманітні бізнеси.

Рінат Ахметов

В Україні Рінат Ахметов посідає перше місце як найбагатша людина. Як власник компанії "Систем Кепітал Менеджмент", його статки оцінюються в мільярди доларів.

Віктор Пінчук

Віктор Пінчук посідає другу позицію у списку. Він є відомим філантропом і бізнесменом, відомим завдяки заснуванню "Інтерпайпу", провідної компанії з виробництва сталі та труб.

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Ігор Коломойський

Ігор Коломойський посідає третю позицію як підприємець з різноманітними інвестиціями в банківську сферу, енергетику, медіа та авіацію. Крім того, він активно підтримує мистецтво, роблячи внески до Дніпровського художнього музею.

Олександр Ярославський

Олександр Ярославський посідає четверте місце, відзначений за внесок в авіаційну, транспортну галузі та сферу нерухомості в Україні.

Микола Лагун

І, нарешті, Микола Лагун постає як видатна фігура в енергетиці та нерухомості, накопичивши значні багатства завдяки стратегічним інвестиціям.

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