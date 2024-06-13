Samsung може використовувати дисплеї Sony micro-OLED: що відомо про першу VR-гарнітуру

UAportal розповів, що у майбутній гарнітурі Samsung XR будуть використовуватися micro-OLED дисплеї Sony. За інформацією SamMobile, рішення обрати їх замість власного виробництва є стратегічним кроком для Samsung, зумовленим вищою якістю та технологіями, які пропонує Sony Semiconductor Solutions Corporation (SSS).

Обраний micro-OLED дисплей розміром 1,3 дюйма матиме субпіксельну структуру WRGB. Така зміна у виборі відбулася після того, як Samsung провела масштабні дослідження, виявивши переваги дисплеїв Sony, які можуть підвищити загальну якість їхньої продукції. Примітно, що спочатку компанія планувала використовувати дисплеї власної дочірньої компанії Samsung Display.

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Очікується, що гарнітура Samsung XR, яка вийде на ринок пізніше цього року, обіцяє захоплюючий досвід завдяки своїм чудовим візуальним характеристикам. Використання micro-OLED дисплеїв Sony дозволить користувачам зануритися у віртуальний світ з високою роздільною здатністю, яскравими кольорами та винятковою глибиною кольору.

Прагнення Samsung впровадити першокласну технологію у майбутню гарнітуру XR є очевидним, що закріплює їхню прихильність до надання користувачам неперевершеного досвіду віртуальної реальності.

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