Салат у лаваші без тарілки: цікава ідея
Навіщо зайві тарілки, коли можна з’їсти саму "основу"?
Лаваш замінить і хліб, і тарілку, а ще додасть страві легкий хруст. Виглядає ефектно, зручно тримається і, головне — дуже смачно.
Інгредієнти:
• Лаваш – 2 листи;
• Огірок квашений – 2 шт;
• Майонез, кетчуп – по 2 ст.л;
• Сухий часник – 1 ч.л;
• Паприка – 1 ч.л;
• Сіль – на смак;
• Фарш – 300 г;
• Суміш перців – на смак;
• Сир – 100 г;
• Базилік, кінза (свіжі).
Спосіб приготування:
1. Лаваш покладіть у глибокі миски, щоб він прийняв їхню форму. Випікайте у духовці за температури 180°C протягом 5-7 хвилин, поки лаваш злегка підсохне і стане хрустким.
2. Огірки наріжте кубиками. Змішайте з майонезом, кетчупом, сухим часником, паприкою і сіллю.
3. Обсмажте фарш на середньому вогні, додайте часник, паприку, суміш перців та сіль.
4. У підсушений лаваш викладіть шарами: фарш, соус, натертий сир. Прикрасьте базиліком і кінзою.
Як вам така ідея подачі? Зберігайте!