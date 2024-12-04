Салат у лаваші без тарілки: цікава ідея

Навіщо зайві тарілки, коли можна з’їсти саму "основу"?

Лаваш замінить і хліб, і тарілку, а ще додасть страві легкий хруст. Виглядає ефектно, зручно тримається і, головне — дуже смачно.

Інгредієнти:

• Лаваш – 2 листи;

• Огірок квашений – 2 шт;

• Майонез, кетчуп – по 2 ст.л;

• Сухий часник – 1 ч.л;

• Паприка – 1 ч.л;

• Сіль – на смак;

• Фарш – 300 г;

• Суміш перців – на смак;

• Сир – 100 г;

• Базилік, кінза (свіжі).

Спосіб приготування:

1. Лаваш покладіть у глибокі миски, щоб він прийняв їхню форму. Випікайте у духовці за температури 180°C протягом 5-7 хвилин, поки лаваш злегка підсохне і стане хрустким.

2. Огірки наріжте кубиками. Змішайте з майонезом, кетчупом, сухим часником, паприкою і сіллю.

3. Обсмажте фарш на середньому вогні, додайте часник, паприку, суміш перців та сіль.

4. У підсушений лаваш викладіть шарами: фарш, соус, натертий сир. Прикрасьте базиліком і кінзою.

Як вам така ідея подачі? Зберігайте!