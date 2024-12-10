Салат "Сердечний": швидка альтернатива "Олів'є" на Новий рік
Друзі, зберігайте рецепт салату "Сердечний" та обов'язково приготуйте його на новорічний святковий стіл.
Готується легко та просто, але при цьому смачно та корисно.
Основний інгредієнт цього салату – зелений горошок. Без нього неможливо уявити не лише новорічний салат "Олів'є", а й багато інших.
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Салат "Сердечный"
500 г говяжьего сердца (отварного)
1 крупная луковица
300 г отварного картофеля
200 г домашних соленых огурцов
200 г консервированного горошка Bonduelle
соль
растительное масло холодного отжима (по вашему вкусу: оливковое, грецкого ореха, авокадо, тыквенное…)
Маринад для лука:
30 мл растительного масла
10 г столового уксуса 9%
5 г сахара
соль
- Замариновать лук. Нарезать лук "перьями", слегка помять, добавить соль, сахар, растительное масло и уксус. Оставить лук на 15 минут.
- Нарезать соломкой сердце, соленые огурцы, картофель
- Добавить горошек.
- Лук слегка отжать и добавить в салат, перемешать.
- Заправить салат растительным маслом. Посолить.
Готовьте с удовольствием!