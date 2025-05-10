Салат з макаронами: дуже смачний варіант для обіду або вечері
Легкий, яскравий і дуже смачний варіант для обіду або вечері!
Інгредієнти:
• Паста "мушлі" Голден Паста — 100 г
• Куряче філе — 200 г
• Крохмаль — 1 ст. л
• Перець — 1 шт
• Томат — 1 шт
• Авокадо — 1 шт
• Часник — 1 зубчик
• Зелена цибуля — за смаком
• Соєвий соус — 2 ст. л
• Соус теріякі — 1 ст. л
• Олія — 2 ст. л
• Кунжут — для посипання
Спосіб приготування:
1. Куряче філе нарізати, обкачати в крохмалі й обсмажити до золотистої скоринки.
2. Відварити пасту "мушлі" в підсоленій воді до готовності.
3. Нарізати перець, томати та авокадо.
4. Для заправки змішати подрібнений часник, зелену цибулю, соєвий соус, теріякі та олію.
5. Змішати всі інгредієнти в салаті й полити заправкою. Посипати кунжутом.