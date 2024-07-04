З ким Терези не зможуть знайти спільну мову: зодіакальна сумісність

Розуміння особливостей розвитку дружби відповідно до знаків зодіаку та їх сумісності має велике значення. UAportal розповів, через які риси характеру Терези не сумісні з Тельцями, Козорогами та Рибами у дружбі.

Сумісність Тільця з Терезами

Тільці відомі своєю практичністю, надійністю та приземленим характером. Вони цінують стабільність та згуртованість у відносинах. Терези дипломатичні, комунікабельні та прагнуть справедливості.

Сумісність Тельця та Терезів у дружбі досить слабка через їх різні погляди на життя та підходи до відносин. Нерішучість і потреба Терезів у спілкуванні можуть здаватися Тельцю занадто напруженими, тоді як Терези можуть вважати Тельця дуже впертим і безкомпромісним.

Сумісність Козорога з Терезами

Козороги надзвичайно амбітні, відповідальні та дисципліновані люди. Для них пріоритетні досягнення своїх цілей і вони цінують наполегливу працю.

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Зосередженість Козорога на роботі та досягненнях може вступати в суперечність із прагненням Терезів до спілкування та розваг. Крім того, реалізм Козорога може конфліктувати з прагненням Терезів до досконалості.

Сумісність Риб з Терезами

Риби – чуйні, творчі та дуже інтуїтивні люди. Вони відрізняються милосердям та доброзичливістю, високо цінуючи емоційні зв'язки у дружніх стосунках.

Риби та Терези мають низьку сумісність у дружбі, оскільки емоційність і замкнутість Риб може суперечити потребі Терезів у соціальній взаємодії та злагоді у відносинах. Крім того, мрійлива і спокійна натура Риб може погано поєднуватися з більш активним та відкритим підходом Терезів до дружби.

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