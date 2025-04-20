Рване м'ясо, що тане в роті – ніхто не встоїть
П’ять годин у духовці — і ніхто не встоїть. Так, цей рецепт не про "швидко", він про "смачно".
Готується просто, виглядає ефектно, смак — без слів.
Інгредієнти:
• Яловичина (лопатка) — 1 кг;
• Сіль — за смаком;
• Мелений перець — за смаком.
Спосіб приготування:
1. Щедро натираємо мʼясо сіллю та перцем.
2. Загортаємо в пергамент. Він щільно облягає мʼясо і допомагає зберегти аромат.
3. Даємо постояти в холодильнику 2–4 години.
4. Далі — фольга. Щільно обгортаємо мʼясо у фольгу, і в духовку на 5 годин при температурі 150°C.
5. Готове мʼясо розриваємо виделками — воно буде ніжним і соковитим.
Подайте з легким овочевим салатом — і насолоджуйтесь.