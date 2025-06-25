Рожева паста з фетою: коли хочеться чогось яскравого

Цей рецепт — ідеальний, коли хочеться чогось легкого, красивого і нового.

Інгредієнти:

• Макарони Golden Pasta — 180 г для соусу і окремо для гарніру;

• Буряк відварений — 1 шт;

• Фета — 100 г;

• Сік лимона — 1 ст. л;

• Запечений часник — 2–3 зубчики;

• Вода — 2–3 ст. л (для консистенції);

• Сіль, перець — за смаком;

• Для подачі: ще трохи фети і листочки м’яти.

Спосіб приготування:

1. Відваріть макарони до стану al dente у підсоленій воді.

2. У блендері збийте буряк, фету, лимонний сік, запечений часник і трохи води до однорідного крему.

3. Змішайте соус із пастою. Прикрасьте фетою та м’ятою.

Ніжна текстура, яскравий колір і справжній WOW-ефект — ось що таке рожева паста.

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