Рожева паста з фетою: коли хочеться чогось яскравого
Цей рецепт — ідеальний, коли хочеться чогось легкого, красивого і нового.
Інгредієнти:
• Макарони Golden Pasta — 180 г для соусу і окремо для гарніру;
• Буряк відварений — 1 шт;
• Фета — 100 г;
• Сік лимона — 1 ст. л;
• Запечений часник — 2–3 зубчики;
• Вода — 2–3 ст. л (для консистенції);
• Сіль, перець — за смаком;
• Для подачі: ще трохи фети і листочки м’яти.
Спосіб приготування:
1. Відваріть макарони до стану al dente у підсоленій воді.
2. У блендері збийте буряк, фету, лимонний сік, запечений часник і трохи води до однорідного крему.
3. Змішайте соус із пастою. Прикрасьте фетою та м’ятою.
Ніжна текстура, яскравий колір і справжній WOW-ефект — ось що таке рожева паста.
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