Різдвяний пиріг з фініками до святкового столу: рецепт

До Нового року залишилось всього 50 днів, і саме час почати збирати смачні рецепти для святкового столу! Один із таких — різдвяний пиріг з фініками.

А для довершеного смаку, поєднуйте зі смачним чаєм!

Інгредієнти:

• Фініки без кісточок —приблизно 7-10 шт;

• Окріп — ¾ склянки;

• Сода — 1 ч.л;

• М’яке вершкове масло — 5 ст.л;

• Мед — 2 ст.л;

• Коричневий цукор — ⅓ склянки;

• Яйця кімнатної температури — 2 шт;

• Чистий екстракт ванілі — 1 ч.л;

• Борошно — ½ склянки;

• Розпушувач — 1 ч.л;

• Сіль — ½ ч.л.

Ірисовий соус:

• Масло — ½ склянки;

• Жирні вершки — ¾ склянки;

• Коричневий цукор — ¾ склянки;

• Мед — 2 ч.л;

• Дрібка солі;

• Екстракт ванілі — ½ ч.л.

Для чаю:

• Обліпиха;

• Мед.

Спосіб приготування:

1. Фініки з’єднати з окропом і содою.

2. Збити масло, коричневий цукор і мед. Знову збити.

3. Додати яйця, ванілін, борошно, розпушувач і сіль.

5. Фініки розім’яти або подрібнити в пюре і додати в тісто.

6. Викласти тісто в форму. Запікати при температурі 180°

7. З’єднати всі інгредієнти для соусу в сотейнику, довести до готовності. Полити пиріг.

8. В френчпрес викласти обліпиху, додати мед, залити окропом.

Смачного!

Обов’язково зберігайте.