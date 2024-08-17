Роуен Аткінсон: людина, яка подарувала світові сміх, не вимовивши жодного слова

Роуен Аткінсон, відомий своїм образом улюбленого персонажа містера Біна, залишив незабутній слід в розважальній індустрії. Цей культовий комік пройшов довгий шлях від пропуску докторської дисертації до кар'єри комедійного актора. UAportal підготував маловідомі факти про нього.

Пристрасть до автомобілів

Роуен Аткінсон, відомий своїм культовим персонажем містером Біном, не лише талановитий актор, але й затятий автолюбитель. Він навіть писав для журналу CAR Magazine, де ділився зі світом своєю любов'ю до автотранспорту.

Аткінсон може похвалитися вражаючою колекцією автомобілів, серед яких Audi A8, Škoda Superb та рідкісний McLaren F1. Дивно, але він не дуже любить Porsche, вважаючи їх чудовими автомобілями, але такими, що не відповідають його особистому смаку.

Академічні досягнення

Окрім комедійних талантів, Аткінсон має ступінь магістра електротехніки. Він навчався в Університеті Ньюкасла, а згодом продовжив навчання в Королівському коледжі в Оксфорді.

Хоча спочатку він збирався стати доктором наук, зрештою вирішив повністю присвятити себе комедійній кар'єрі.

Звʼязки з королівськими особами

Роуен Аткінсон налагодив зв'язки з впливовими особами, в тому числі з членами британської королівської родини. Він був удостоєний честі бути запрошеним на весілля короля Чарльза, а також принца Вільяма.

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Героїчний вчинок

Під час сімейної подорожі по Кенії Аткінсон опинився в небезпечній для життя ситуації, коли пілот їхнього приватного літака раптово втратив свідомість. Завдяки швидкому мисленню та хоробрості Аткінсон взяв керування літаком під свій контроль.

Подолання викликів

Незважаючи на свій неабиякий успіх, Аткінсон зіткнувся з особистими проблемами. Протягом багатьох років він боровся з легким заїканням, особливо зі словами, що містять літери "Б" або "П". Ці труднощі з вимовою призвели до того, що він надавав перевагу мовчазним ролям, як-от містер Бін, і рідко з'являвся в інтерв'ю, часто роблячи коротку паузу перед тим, як вимовити такі слова.

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