Романтичні комедії 2000-х років: найкращі фільми про кохання та дружбу, які піднімуть вам настрій

Приготуйтеся до зворушливої та веселої кінематографічної подорожі з цими романтичними комедіями 2003-2006 років. UAportal пропонує добірку найкращих любовних історій цієї епохи, які перенесуть у світ кохання, сміху та щасливих моментів.

"Брюс Всемогутній"

Рейтинг IMDB: 6.7/10

Жанр: Комедія, романтика, фентезі

Країна виробництва: США

Тривалість: 101 хвилина

Рік виробництва: 2003

Режисер: Том Шедьяк

Фільм "Брюс Всемогутній" розповідає історію Брюса Нолана, незадоволеного телевізійного репортера. Забажавши мати силу Бога, Брюс за іронією долі виявляється наділеним божественними здібностями. Коли він експериментує зі своєю новознайденою всемогутністю, починається хаос, що розкриває комедійні можливості богоподібної влади.

"50 перших поцілунків"

Рейтинг IMDB: 6.8/10

Жанр: Комедія, романтика, драма

Країна виробництва: США

Тривалість: 99 хвилин

Рік виробництва: 2004

Режисер: Пітер Сігал

Фільм розповідає про незвичайну історію кохання між Генрі, ловеласом, який боїться зобов'язань, і Люсі, жінкою з короткотривалою пам'яттю, яка щодня забуває про все на світі. Вирішивши завоювати її серце, Генрі стикається з проблемою перетворення кожного дня на ідеальне побачення, оскільки він намагається знайти спосіб змусити Люсі запам'ятати його.

"Хочу бути тобою"

Рейтинг IMDB: 6.4/10

Жанр: Комедія, романтика, драма

Країна виробництва: США, Німеччина, Великобританія

Тривалість: 130 хвилин

Рік виробництва: 2005

Режисер: Кертіс Генсон

"Хочу бути тобою" – це зворушливий і гумористичний фільм, знятий за мотивами роману Дженніфер Вайнер. У центрі сюжету – життя двох сестер, Меґі та Роуз Феллер. У той час як Меґі – вільнодумна тусовщиця, Роуз – відповідальний та інтелектуальний юрист. Після сварки сестри вирушають у різні подорожі, щоб пізнати себе, знайти кохання та відновити стосунки.

Також читайте: Цікаво дорослим та дітям: які мультфільми подивитись ввечері з родиною

"Метод Хітча"

Рейтинг IMDB: 6.6/10

Жанр: Комедія, романтика

Країна виробництва: США

Тривалість: 118 хвилин

Рік виробництва: 2005

Режисер: Енді Теннант

Алекс Хітченс – професійний "лікар побачень", який допомагає незграбним чоловікам завойовувати серця жінок. Зустрівши Сару Мелас, скептично налаштовану журналістку Хітч піддає випробуванню свої власні стратегії знайомств. Намагаючись залицятися до Сари та допомагаючи своїм клієнтам знайти справжнє кохання.

"Диявол носить Прада"

Рейтинг IMDB: 6.9/10

Жанр: Комедія, драма, романтика

Країна виробництва: США, Франція

Тривалість: 109 хвилин

Рік виробництва: 2006

Режисер: Девід Френкель

"Диявол носить Прада" – це чудова комедійна драма, яка з гумором розповідає про індустрію модних журналів. Фільм показує, як Енді Сакс влаштовується на роботу асистенткою до відомого редактора модного журналу Міранди Прістлі. Намагаючись пристосуватися до вимогливого й ексцентричного світу моди, Енді відкриває для себе життєві уроки, особистісний ріст і несподівану дружбу.

Нагадаємо, UAportal підготував 10 надихаючих і мотиваційних фільмів, які варто подивитися кожному.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!