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Астрологія і гороскопи

Народжені в серпні: чому Леви та Діви завжди привертають увагу

Марина Грамович

Народжені в серпні: чому Леви та Діви завжди привертають увагу
Характер людей, що народились в серпні. Джерело: Uaportal

Люди, народжені в серпні, знаходяться під знаком Лева і Діви, якими керують Сонце і Місяць. Саме у цей місяць добігає кінця літо, тому він асоціюється з відпочинком і приємними спогадами.

Астрологи кажуть про те, що люди, народжені в серпні - унікальні, сильні та позитивно ставляться до світу. Про це йдеться у матеріалі видання GK24.

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За словами фахівців, народжені в серпні є лідерами, для яких лідерство і управління дається дуже легко і без особливих зусиль. Це пояснюється їх харизмою і впевненістю в собі.

Люди, народжені в серпні, належать до двох знаків зодіаку - Лев і Діва. А це означає, що вони впевнені в собі, емоційно сильні та амбітні люди. Крім того, у випадку з жінками можна виділити такі особливості:

Народжені в серпні мають кілька унікальних рис, яким інші можуть позаздрити.

  • люблять бути у центрі уваги;
  • справжні лідери та працьовиті робітники;
  • педантичні і віддані роботі;
  • досягають поставлених цілей, якщо захочуть;
  • люблять відстоювати свою думку. Але інколи занадто;
  • мають вибуховий темперамент.;
  • дуже емоційні та вперті, і не можуть відкритися на 100%;
  • мають товсту броню від нахабства;
  • занадто горді, щоб показати свою чутливу сторону;

У цьому місяці день народження відзначають багато відомих людей зі світу культури, мистецтва та шоу-бізнесу. Найбільш відомі:

  • Мадонна;
  • Одрі Тоту;
  • Шарліз Терон;
  • Роберт Левандовскі;
  • Антоніо Бандерас.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали знаки зодіаку, які не старіють.

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