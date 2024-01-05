Ритуали краси, на які варто звернути увагу після 30-ти років

З віком жінкам вкрай важливо впровадити ритуали краси. Коли вам за 30, стає ще важливіше створити надійну процедуру догляду за собою, яка допоможе впоратися з уповільненими процесами регенерації клітин у вашому організмі. UAportal склав список ключових порад, про які варто пам'ятати.

1. Щоденний режим

Ваш щоденний догляд за собою повинен перетворитися на добре структуровану систему. Після 30 років турбота про своє тіло стає критично важливою.

Важливо дотримуватися узгодженого графіка сну і відпочинку. Намагайтеся лягати спати між 10-11 годинами вечора і забезпечуйте собі мінімум сім годин сну.

2. Колаген

Включіть колаген у свій щоденний раціон. Цей компонент дуже корисний для вашої шкіри, волосся та нігтів. Ви можете отримати колаген з харчових продуктів або добавок.

Читайте також: Як запобігти появі зморшок: косметологи радять робить це щодня

3. Займайтеся фізичною активністю

Після 30 років фізичні вправи на свіжому повітрі стають вашим найкращим другом. Намагайтеся тримати своє тіло в русі якомога більше. Наполегливо рекомендуються такі види діяльності, як йога, фітнес, біг, ходьба та плавання.

4. Антивіковий крем для обличчя

Переконайтеся, що у вашій косметичці є антивіковий крем. Придбання надійного продукту, який підходить для вашого типу шкіри, є дуже важливим. Майте на увазі, що креми преміум-класу зазвичай вимагають невеликої кількості для одного нанесення, завдяки чому баночки вистачає надовго.

5. Захищайтеся від впливу сонця

Надмірне УФ-випромінювання може прискорити старіння шкіри. Уникайте надмірної засмаги як під природним сонячним світлом, так і в солярії. Обирайте короткі проміжки часу для засмаги на пляжі або, якщо це можливо, насолоджуйтеся морем, не піддаючись впливу сонця в години пік з полудня до 16:00.

Завжди наносьте сонцезахисний крем із SPF-захистом навесні та взимку. Це захистить клітини вашої шкіри від шкідливих променів і допоможе сповільнити процес старіння.

Нагадаємо, ми вже писали, як доглядати за шкірою після 40.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!