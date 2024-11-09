Рецепт курки по-мисливські

Інгредієнти:

Курячі гомілки — 4 шт.

Спеції: сіль, перець, приправа до шашлику — за смаком

Пластівці паприки та чилі, орегано — за смаком

Маслини — 100 г

Цибуля ріпчаста — 1 шт.

Морква — 1 шт.

Болгарський перець (жовтий і червоний) — по 1 шт.

Часник — 2 зубчики

Свіжа петрушка та базилік — по дрібці

Кетчуп "Лагідний" — 100 г

Томати у власному соку — 200 мл

Томати черрі — 200 г

Вітамінізована соняшникова олія — 50 г

Приготування:

1. Натираємо гомілки спеціями "Секрети Шефа" й обсмажуємо на вітамінізованій олії до рум’яної скоринки.

2. Нарізаємо овочі великими шматками й обсмажуємо їх на тій самій пательні.

3. Додаємо до пательні орегано, часник, томати черрі, томати у власному соку, кетчуп "Лагідний", сіль та перець.

4. Занурюємо гомілки та маслини в цей соус і тушкуємо 15 хвилин.

Смачного! Не забудь зберегти рецепт.