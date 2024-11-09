Рецепт курки по-мисливські
Інгредієнти:
Курячі гомілки — 4 шт.
Спеції: сіль, перець, приправа до шашлику — за смаком
Пластівці паприки та чилі, орегано — за смаком
Маслини — 100 г
Цибуля ріпчаста — 1 шт.
Морква — 1 шт.
Болгарський перець (жовтий і червоний) — по 1 шт.
Часник — 2 зубчики
Свіжа петрушка та базилік — по дрібці
Кетчуп "Лагідний" — 100 г
Томати у власному соку — 200 мл
Томати черрі — 200 г
Вітамінізована соняшникова олія — 50 г
Приготування:
1. Натираємо гомілки спеціями "Секрети Шефа" й обсмажуємо на вітамінізованій олії до рум’яної скоринки.
2. Нарізаємо овочі великими шматками й обсмажуємо їх на тій самій пательні.
3. Додаємо до пательні орегано, часник, томати черрі, томати у власному соку, кетчуп "Лагідний", сіль та перець.
4. Занурюємо гомілки та маслини в цей соус і тушкуємо 15 хвилин.
Смачного! Не забудь зберегти рецепт.