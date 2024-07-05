Ретроградні планети сильно вплинуть на три знаки зодіаку

Розуміння впливу ретроградних планет і символу на три знаки зодіаку

UAportal підготував гороскоп для Овна, Лева та Водолія. Дізнайтеся, який вплив на ці знаки зодіаку вплинуть на ретроградні планети Нептун і Юпітер.

Овен

Ретроградні планети Нептун та Юпітер впливатимуть на ваше життя. Уникайте нових проєктів або ухвалювати важливі рішення в цей період невизначеності. Натомість поміркуйте та переоцініть свої цілі. Терпіння та обережність будуть ключовими.

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Лев

Уникайте ухвалення остаточних рішень під впливом ретроградних Нептуна та Юпітера. Зверніться за підтримкою людей, яким ви довіряєте, щоб отримати цінну інформацію. Зосередьтеся на збереженні стабільності та поетапному підході.

Водолій

Вплив ретроградних планет Нептуна та Юпітера стане помітним вже найближчим часом. Уникайте ухвалення поспішних рішень. Наберіться терпіння та довіртеся процесу. Зверніться за порадою та підтримкою, щоб безболісно пройти цей період.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

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