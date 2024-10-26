Дитина сказала, що не хоче жити: як запобігти трагедії

Суїцид серед дітей трапляються не так уже й рідко — на кожні 100 тис. населення припадає 19 випадків. Незважаючи на резонанс, який викликають ці події у суспільстві, вживати превентивних заходів ніхто не поспішає. Навіть за наявності психологічних проблем у дітей деякі батьки використовують тактику страуса: сховати голову в пісок, вдавши, що нічого страшного не відбувається. Адже перші дзвіночки помітити можна ще задовго до фрази "мамо, я не хочу жити".

Далі текст мовою оригіналу

Как и почему развиваются суицидальные наклонности у детей подросткового возраста? Что делать, если ребенок не хочет жить? Что является причиной и как вовремя заметить опасность?

Ребенок не хочет жить: особенности трудного возраста

Казалось бы, период нежной юности прекрасен — множество открытий, самостоятельность, первая любовь, а впереди еще целая жизнь. Но в какой-то момент в голове у подростка возникает желание свести счеты с жизнью. Почему ребенок не хочет жить?

Как правило, дети в период полового созревания переживают гормональные всплески. Начинаются они в 11-12 лет у девочек и в 12-13 лет у мальчиков. Из-за дисбаланса процессов активизации/торможения в коре головного мозга дети становятся вспыльчивыми, неуправляемыми, раздражительными. Они эмоционально реагируют на любую мелочь и медленно остывают.

Гормональные бури отрицательно влияют на память, концентрацию внимания, а значит, и учебу. Растущая сердечная мышца заставляет сердце биться чаще, в мозг поступает меньше кислорода, давление повышается. И все это на фоне немалой школьной и внешкольной нагрузки.

Настроение подростка меняется несколько раз в день. Природная любознательность притупляется боязнью сделать что-то не так. Инициативность наталкивается на непонимание социума. Половое влечение трудно реализовать в силу возраста.

Дети становятся зависимыми от чужого мнения, одобрения друзей. В то же время авторитет старшего поколения постепенно снижается в силу естественного процесса отделения ребенка от родителей. Разговаривать с подростком становится все труднее. Еще вчера малыш беспрекословно слушался и летел с объятиями к маме. А сегодня долговязый юноша только недовольно хмурится, если попытаться вывести его на доверительный разговор.

Постоянные стрессы, усталость, нестабильность гормонального фона, отчужденность от родителей, смена приоритетов и перестраивание системы ценностей у одних детей происходит мягко, а порой и незаметно. Другие же погружаются в глубокую депрессию, которая, если не лечить, может закончиться суицидом.

Суицид среди детей: подростковые депрессии

Ребенок в депрессии находится буквально в черной пропасти. Он ничем не интересуется, ничего не хочет. Может днями сидеть в компьютере, выходить только в туалет и покушать. Не идет на контакт с родителями, отказывается учиться, гулять. Если ничего не предпринять — вполне вероятен суицид. Что делать, если ребенок говорит, что не хочет жить? Родителям нужно привлечь максимум ресурсов и любыми способами довести ребенка до специалистов. Нужно пройти обследование, побеседовать с психологом/психотерапевтом и получить рекомендации/назначения.

Гораздо хуже ситуация обстоит с недиагностированной депрессией, когда родители понимают, что что-то не так, но не могут даже мысли допустить об истинном состоянии их ребенка.

Что должно насторожить:

резкая потеря интереса к учебе;

проблемы с друзьями, затянувшиеся конфликты с родственниками;

употребление алкоголя, наркотических веществ;

антисоциальные поступки, агрессия;

повышенная тревожность, плаксивость;

ребенок говорит что не хочет жить;

мрачные мысли, пессимизм, отрицание всего положительного.

Каждый из этих симптомов — отдельный повод обратиться к психологу. А совокупность нескольких — не тревожный звоночек, а колокол: пора спасать ребенка!

Подросток не хочет жить: манипуляция или намерение

Бывает, что ребенок говорит, что не хочет жить, как средство манипуляции родителями. Ему не купили очередной дорогостоящий гаджет, не свозили на море, запрещают гулять с плохой компанией — ну всё, жизнь утратила смысл. Бывают и менее циничные манипуляции — способ привлечь внимание родителей.

Если у ребенка появились манипулятивные заявления он сказал, что не хочет жить, игнорировать их нельзя. Что делать, если подросток не хочет жить? Постарайтесь своими силами или с помощью специалиста наладить контакт с подростком. Он должен понять, что обстоятельства, запреты и решения, которые ему не нравятся, никак не влияют на ваше отношение к нему. Что ваш ребенок вам по-прежнему дорог и любим.

Еще одна причина возникновения ложного желания свести счеты с жизнью у детей 8-12 лет — восприятие смерти, как игры. Этому способствуют онлайн-игры, где выполняются команды неких скрытых личностей. В конечном итоге безобидные задания (вроде разыграть учительницу) переходят в абсурдные требования, угрозы и моральное давление. А дальше — напуганный подросток теряет самоконтроль и может действительно захотеть умереть, чтобы просто это прекратилось.

Деятельность так называемых "групп смерти" пресекается правоохранительными органами, но они плодятся в соцсетях, как грибы. Поэтому единственным способом избежать негативного влияния на ребенка является родительский контроль интернет-контента.

Вероятность возникновения ложных суицидальных наклонностей зависит от того, как выстроены отношения в семье. Если ребенку уделяют достаточно внимания, уважают его потребности и считаются с мнением, то причина в нежелании жить, скорее всего, кроется в попытке добиться какой-то своей цели.

Хотя это и не панацея. Даже если вы достаточно близки с ребенком, есть факторы, которые могут спровоцировать суицид среди детей:

внутрисемейные проблемы, бурные конфликты между родителями или с другими родственниками;

развод родителей;

смерть близкого родственника;

резкая и нежелательная для ребенка перемена места жительства;

появление другого ребенка, из-за чего подростку достается гораздо меньше родительского внимания;

постоянно занятые родители-трудоголики и пр.

Ребенок не хочет жить: что должно насторожить родителей

Мы не будем говорить о ситуативном желании покончить с собой. Если этому не предшествовала длительная депрессия, то определить, в какой момент и по какой причине подростка "переклинит", практически невозможно. Опишем признаки, которые явно указывают на суицидальные планы:

✓ разговоры о смерти, самоубийстве, фантазии и рисунки на эту тему;

✓ чтение литературы, прослушивание музыки и посещение сайтов о суициде;

✓ стремление быть наедине, резкая и нехарактерная ребенку необщительность, замкнутость;

✓ записи в дневнике недвусмысленного содержания;

✓ рассуждения ребенка о том, что он никому не нужен, что мир без него будет лучше;

✓ откровения с друзьями или взрослыми из ближайшего круга о том, что планируется самоубийство;

✓ передаривание своих вещей — резко и в большом количестве.

Профилактика суицида детей и подростков

О профилактике суицида среди детей принято говорить лишь после того, как случится непоправимое. На примере случая погибшего знакомого ребенка родители рассказывают своим детям, что так делать нельзя, что это страшный поступок, который принесет много горя родным. Но на этом, как правило, все заканчивается. Суть профилактики суицида среди детей заключается в превентивных мерах. Даже тогда, когда ничто не указывает на вероятность такого поступка.

Вот несколько советов родителям, что делать, когда ребенок говорит, что не хочет жить:

Если ребенок делится с вами своими переживаниями, мыслями, впечатлениями от пережитой ситуации, находите время выслушать и дать совет. Не паникуйте по мелочам, но и старайтесь не упустить вещей, которые указывают на психологические проблемы у ребенка. Будьте в курсе его дел с друзьями и в школе. Если присутствует буллинг — сразу же принимайте адекватные меры. Постарайтесь оценить глубину эмоционального кризиса. Возможно, для этого понадобится помощь психолога. Осторожно расспросите, не помышлял ли ребенок сделать себе что-то плохое? Вряд ли вы услышите правдивый ответ, но по реакции можно понять, так это или нет. Не отказывайте ребенку в помощи, предлагайте ее сами, будьте всегда рядом. Даже само осознание, что у него/нее есть люди, которые всегда поддержат, поможет не скатиться во мрак одиночества и безнадеги. Если ребенок не идет на контакт, раздражается, отказывается от любых разговоров — отступите на какое-то время. Будьте мягки, но настойчивы. Дайте понять, что вы всегда готовы на откровенный разговор и решительные действия, чтобы ему помочь. Привлекайте к борьбе за душевное равновесие ребенка других людей — его друзей, старших родственников, психологов, священника. Наверняка кто-то из этой группы поддержки сможет вывести его на продуктивный диалог.

Тема детского суицида очень сложная. Многие родители считают, что подобные случаи происходят где-то далеко, не с их детьми. А значит — зачем думать о плохом? Но отвернуть голову от опасности — не значит защититься. И порой откровение от ребенка "я не хочу жить" становится ледяным душем и поводом впасть в депрессию самим.

Но ведь этого можно избежать! Любовь, духовная близость, поддержка и доверительные отношения с подростком — это тот минимум, который вы можете сделать, чтобы никогда не услышать от своего дитя этих страшных слов.