Поширені помилки в прибиранні, яких слід уникати

Нерідко навіть досвідчені господині несвідомо припускаються значних помилок під час прибирання певних приміщень у домі. Часто ці звички успадковуються від попередніх поколінь і глибоко вкорінюються в нашу повсякденність.

Крім того, багато людей ненавмисно дезінформовані про потенційну шкоду, яку можуть завдати такі практики. UAportal розповідає, чого не слід робити під час прибирання.

Видалення пилу

Багато людей вдаються до використання віників для прибирання пилу, оскільки це може здатися прийнятним методом. Однак такий підхід лише піднімає пил назад у повітря, не усуваючи його. Щоб забезпечити належне видалення пилу, рекомендується використовувати ганчірки для прибирання.

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Прибирання підлоги

Не рекомендується починати прибирання з миття підлоги, оскільки згодом вона потребуватиме повторного миття. Рекомендується починати прибирання зверху, а потім рухатися вниз.

Використання губок для прибирання

Хоча багато людей використовують губки для прибирання у своїх помешканнях, вони призначені насамперед для миття посуду. Надмірне використання губок на різних поверхнях може призвести до пошкодження, особливо меблів і делікатних елементів інтер'єру. Краще використовувати для цього спеціальні ганчірки для чищення.

Нагадаємо, раніше ми розповіли, як вимити вікна за допомогою йодного розчину. Зокрема, його можна приготувати вдома за кілька хвилин. Тоді як витрати на це мінімальні, проте результат точно вас вразить.

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