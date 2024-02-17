Розкриття таємниць і злочинів: Детективи, що не залишать байдужими
UAportal розповів про найкращі детективні фільми 2014-2019 років, які ідеально поєднують захопливий сюжет із зірковою грою акторів. Ці фільми пропонують цілу низку сюжетів, які не залишать байдужими жодного глядача.
"Загублена"
Рейтинг IMDb: 8.1/10
Жанр: Містика, трилер
Країна виробництва: США
Тривалість: 149 хвилин
Рік: 2014
Головний продюсер: Різ Візерспун
"Загублена" розповідає про зникнення Емі Данн на п'яту річницю її весілля, що спричинило за собою низку подій у Північному Карфагені, штат Міссурі. У міру того, як розгортається розслідування, фільм показує темні сторони шлюбу, зради та ажіотаж у ЗМІ, що супроводжує гучні злочини.
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"Дівчина у потягу"
Рейтинг IMDb: 6.5/10
Жанр: Містика, кримінал, драма
Країна виробництва: США
Тривалість: 112 хвилин
Рік: 2016
Головний продюсер: Марк Платт
Фільм "Загублена", знятий за мотивами роману Поли Гокінс, розгортається навколо історії Рейчел Вотсон, розлученої алкоголічки, яка втягнута у справу про зникнення людини. Фільм розповідає про її подорож, про те, як вона ставить під сумнів власне сприйняття та спогади, стаючи все більш залученою до розслідування.
"Вбивство у "Східному експресі"
Рейтинг IMDb: 6.5/10
Жанр: Містика, кримінал, драма
Країна виробництва: США, Мальта
Тривалість: 114 хвилин
Рік: 2017
Головний продюсер: Кеннет Брана
Дія фільму "Вбивство у "Східному експресі", екранізації класичного кримінального роману Агати Крісті, розгортається на борту розкішного Східного експреса під час його подорожі Європою. Після вбивства пасажира детектив Еркюль Пуаро опитує попутників, кожен з яких має власні таємниці та мотиви, щоб знайти справжнього вбивцю.
"Вітряна ріка"
Рейтинг IMDb: 7.7/10
Жанр: Містика, кримінал, драма
Країна виробництва: США, Великобританія, Канада
Тривалість: 117 хвилин
Рік: 2017
Головний продюсер: Елізабет А. Белл
Дія фільму відбувається в індіанській резервації Вінд-Рівер у Вайомінгу, яка стає місцем, де розгортається захоплююча таємниця вбивства. Після того, як молоду індіанську дівчину знаходять мертвою за загадкових обставин, агент-новачок ФБР об'єднується з місцевим мисливцем, щоб розкрити злочин.
"Ножі наголо"
Рейтинг IMDb: 7.9/10
Жанр: Містика, кримінал, комедія
Країна виробництва: США
Тривалість: 130 хвилин
Рік: 2019
Головний продюсер: Ріан Джонсон
Події фільму "Ножі наголо" розгортаються у великому маєтку після загадкової смерті відомого кримінального романіста Гарлана Тромбі. Відомий приватний детектив Бенуа Блан наймається, щоб з'ясувати правду щодо неблагополучної сім'ї Харлана та його відданого персоналу, кожен з яких має свої власні приховані інтереси та наміри.
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