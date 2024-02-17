Розкриття таємниць і злочинів: Детективи, що не залишать байдужими

UAportal розповів про найкращі детективні фільми 2014-2019 років, які ідеально поєднують захопливий сюжет із зірковою грою акторів. Ці фільми пропонують цілу низку сюжетів, які не залишать байдужими жодного глядача.

"Загублена"

Рейтинг IMDb: 8.1/10

Жанр: Містика, трилер

Країна виробництва: США

Тривалість: 149 хвилин

Рік: 2014

Головний продюсер: Різ Візерспун

"Загублена" розповідає про зникнення Емі Данн на п'яту річницю її весілля, що спричинило за собою низку подій у Північному Карфагені, штат Міссурі. У міру того, як розгортається розслідування, фільм показує темні сторони шлюбу, зради та ажіотаж у ЗМІ, що супроводжує гучні злочини.

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"Дівчина у потягу"

Рейтинг IMDb: 6.5/10

Жанр: Містика, кримінал, драма

Країна виробництва: США

Тривалість: 112 хвилин

Рік: 2016

Головний продюсер: Марк Платт

Фільм "Загублена", знятий за мотивами роману Поли Гокінс, розгортається навколо історії Рейчел Вотсон, розлученої алкоголічки, яка втягнута у справу про зникнення людини. Фільм розповідає про її подорож, про те, як вона ставить під сумнів власне сприйняття та спогади, стаючи все більш залученою до розслідування.

"Вбивство у "Східному експресі"

Рейтинг IMDb: 6.5/10

Жанр: Містика, кримінал, драма

Країна виробництва: США, Мальта

Тривалість: 114 хвилин

Рік: 2017

Головний продюсер: Кеннет Брана

Дія фільму "Вбивство у "Східному експресі", екранізації класичного кримінального роману Агати Крісті, розгортається на борту розкішного Східного експреса під час його подорожі Європою. Після вбивства пасажира детектив Еркюль Пуаро опитує попутників, кожен з яких має власні таємниці та мотиви, щоб знайти справжнього вбивцю.

"Вітряна ріка"

Рейтинг IMDb: 7.7/10

Жанр: Містика, кримінал, драма

Країна виробництва: США, Великобританія, Канада

Тривалість: 117 хвилин

Рік: 2017

Головний продюсер: Елізабет А. Белл

Дія фільму відбувається в індіанській резервації Вінд-Рівер у Вайомінгу, яка стає місцем, де розгортається захоплююча таємниця вбивства. Після того, як молоду індіанську дівчину знаходять мертвою за загадкових обставин, агент-новачок ФБР об'єднується з місцевим мисливцем, щоб розкрити злочин.

"Ножі наголо"

Рейтинг IMDb: 7.9/10

Жанр: Містика, кримінал, комедія

Країна виробництва: США

Тривалість: 130 хвилин

Рік: 2019

Головний продюсер: Ріан Джонсон

Події фільму "Ножі наголо" розгортаються у великому маєтку після загадкової смерті відомого кримінального романіста Гарлана Тромбі. Відомий приватний детектив Бенуа Блан наймається, щоб з'ясувати правду щодо неблагополучної сім'ї Харлана та його відданого персоналу, кожен з яких має свої власні приховані інтереси та наміри.

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