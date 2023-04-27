Розкриття генія Квентіна Тарантіно: як режисер підкорив світ

UAportal підготував п'ять цікавих фактів про Квентіна Тарантіно. Відомий своїм унікальним і найчастіше суперечливим стилем кінематографа, Тарантіно вважається одним із найвидатніших режисерів свого покоління.

Коротка біографія Квентіна Тарантіно

Квентін Джером Тарантіно народився 27 березня 1963 року в Ноксвілл, штат Теннессі. Він виріс у Лос-Анджелесі та кинув середню школу, щоб продовжити кар'єру актора. Першою роботою Тарантіно у кіноіндустрії була робота в магазині відеопрокату, де він дізнався про кіно та розвинув свою пристрасть до цього виду мистецтва. Його режисерський дебют відбувся у 1992 році у фільмі "Скажені пси", який отримав визнання критиків і започаткував його кар'єру режисера.

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Тарантіно – затятий читач

Крім того, що Тарантіно – любитель кіно, він ще й затятий читач. Він посилався на різні романи та книги як натхнення для своїх фільмів, включаючи "Великий сон" Реймонда Чандлера, "Хороший, поганий і жахливий" Серджіо Леоне та "Ромовий пунш" Елмора Леонарда. Тарантіно також заявив, що читає сценарії щодня, оскільки це допомагає йому залишатися дотепним та зосередженим на своєму ремеслі.

Тарантіно пише всі свої сценарії від руки

На відміну від багатьох інших режисерів, які використовують комп'ютери для написання сценаріїв, Тарантіно пише всі свої сценарії від руки. Він говорив, що цей процес допомагає йому проникнути в голову персонажа та дозволяє писати більш органічно. В інтерв'ю газеті Нью-Йорк Таймс Тарантіно сказав: "Коли я пишу, це я і папір, і я можу писати так, як мені подобається".

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Фільми Тарантіно часто мають нелінійний характер

Одним із фірмових стилів Тарантіно є його нелінійний підхід до оповіді. Багато його фільмів, включаючи "Кримінальне чтиво" і "Вбити Білла", мають кілька сюжетних ліній і стрибають назад і вперед у часі. За словами Тарантіно, такий підхід дозволяє йому тримати глядачів у напрузі та здогадуватися, що ж станеться далі.

Тарантіно має фут фетиш

У багатьох фільмах Тарантіно є кадри з ногами, що змушує деяких припускати, що у нього фетиш на ноги. В інтерв'ю Rolling Stone Тарантіно підтвердив, що у нього справді є фут фетиш, заявивши: "Я не знаю, як це пояснити, але як режисер, це просто означає, що я знаю, як вони виглядають". Він також сказав, що вважає ноги Уми Турман одними з найкрасивіших, які він коли-небудь бачив.

Тарантіно оголосив про свій вихід з кінематографу

В інтерв'ю GQ Australia у 2019 році Тарантіно оголосив, що планує піти з кінематографу після десятого фільму. Він сказав, що хоче закінчити свою кар'єру на високій ноті та зосередитися на написанні книг та п'єс. Тарантіно зняв дев'ять фільмів, включаючи "Одного разу в Голлівуді" та "Джанго звільнений", і багато шанувальників з нетерпінням чекають, що він приготував для свого останнього проєкту.

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